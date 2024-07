Ante la presencia de embarcaciones extranjeras a lo largo de las 200 millas del mar peruano, el Colegio de Ingenieros de Piura pidió la inmediata intervención del Gobierno Central y la instalación de una mesa de trabajo para solucionar este problema que afecta a los pescadores de la región y del país.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora Román, afirmó que “es una coladera las 200 millas del mar peruano”, pues la Autoridad Marítima no puede intervenir porque carece de logística.

“La Autoridad Marítima que le corresponde intervenir no puede hacerlo porque no cuenta con embarcaciones grandes, se deberían enviar buques de guerra, pero no para pelear, sino con guardacostas para que cuiden y monitoreen las 200 millas”, dijo Alzamora Román.

El decano agregó que como Colegio de Ingenieros junto al Capítulo de Ingenieros Pesqueros están solicitando la instalación de una Mesa de Trabajo, pero con “resultados”.

“Invocamos la instalación de una Mesa de Trabajo con resultados respecto a la derogatoria o modificación de las normas vigentes, como la Ley General de la Pesca y su reglamentos, decretos supremos de Produce y otros, relacionados a la pesca de embarcaciones de bandera extranjera en nuestro país”, recalcó Alzamora.

Además, pidió el respeto irrestricto del patrimonio pesquero, solicitando el urgente pronunciamiento del Ministerio de la Producción, Defensa, comisión de Producción del Congreso de la República, Micro y Pequeñas Empresas y Cooperativas.

También del gobernador regional de Piura, Luis Neyra León y del director regional de Producción, a fin de buscar la pronta atención de la invasión de flota de embarcaciones pesqueras extranjeras.

Como Colegio respaldan decididamente la labor sacrificada que realizan los pescadores de las diferentes pesquerías desde el puerto de Paita, frente a la flota pesquera extranjera, que pone en riesgo la conservación de diversas biológica y sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del mar peruano.

Recordemos que en los últimos días varias embarcaciones chinas han ingresado al puerto de Paita, perjudicando a más de 30 mil pescadores de la región Piura.