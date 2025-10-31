Varios colegios de la región Piura no cuentan con el servicio de agua y luz debido a la deuda que mantiene la Dirección Regional de Educación Piura con las empresas, EPS Grau y Enosa. Sin embargo, ayer se empezó a pagar estos recibos para la reposición de los servicios básicos.

El director de la Oficina de Administración de la DRE Piura, Miguel Dávila, precisó que el presupuesto asignado por el Ministerio de Educación a la región Piura es insuficiente, por lo que es la misma DREP quien tiene que solventar estos gastos.

“En realidad, viene porque las transferencias que hace el Ministerio de Educación son insuficientes. El presupuesto que nos transfiere el Minedu se agota en el mes de marzo nada más. Entonces, el resto del año lo tenemos que cubrir nosotros con recursos propios de la entidad y con el apoyo del Gobierno Regional”, dijo Dávila.

Agregó que el director de la DRE Piura, Wilmer Gonzales, se encuentra en Lima realizando las gestiones para que sinceren las partidas presupuestarias y poder pagar las deudas por estos servicios.

Dijo que, además, el presupuesto se acorta debido a que hay instituciones educativas con grandes laboratorios de cómputo, que antes pagaban S/ 400 y en la actualidad esta deuda llega hasta los S/ 6 000.

“Eso es lo que hace que se nos incremente el costo del servicio y las transferencias que venimos recibiendo resultan insuficientes. Eso es lo que ha generado los déficits y que generan en, estos tipos de cortes, pero ya nosotros estamos solucionando”, insistió el funcionario.

Asimismo, informó que ya se ha empezado a pagar los servicios en las instituciones con mayor población educativa y ayer continuaban con los más pequeños.

De otro lado, alumnos, padres de familia y docentes del colegio María Goretti, salieron a marchar por falta de agua en el centro educativo.