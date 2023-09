Insostenible. Así ha sido calificada la situación de la empresa estatal PetroPerú, debido a que en el primer trimestre de este año, ha generado pérdidas millonarias ascendientes a más de 380 millones de dólares. Además, el gobierno pretende adjudicarle a “dedo” la explotación de lotes petroleros y otorgarles otro préstamo de más de S/5,500 millones. Así lo señaló la directora ejecutiva de ComexPerú, Jessica Luna.

Según Luna, lo que está haciendo PetroPerú sería quitarle el dinero que pertenece a los peruanos y que debería ser invertida en obras públicas y otras necesidades de la población.

“Lo ha demostrado PetroPerú, que es una empresa absolutamente ineficiente porque solo pierde plata, debido a que, entre enero y julio (de este año), ha perdido 680 millones de dólares. Y ese dinero que está perdiendo esta empresa estatal, debería ser invertida en escuelas, postas, carreteras y todas las demás necesidades que tiene la población y no seguir financiando una empresa estatal que muestra año tras año que es ineficiente”, dijo la directora de ComexPerú.

Detalló que hace 3 días, el directorio ha aprobado que el préstamo del año pasado de 150 millones de dólares, se recapitalice, es decir, no van a pagar el préstamo y que van a pagar un capital adicional. Dicho capital que están solicitando es de 5,500 millones de soles que equivale a cinco veces el pago de la Pensión 65, o mejorar la vida de muchas familias o (multiplicado) por tres veces el presupuesto de Qali Warma. Incluso, indicó Luna, que el gobierno le adjudicaría a dedo a (PetroPerú) para que explote diversos lotes petroleros.

“A una empresa ineficiente no solo le exiges, te voy a dar esa plata y le pide ciertas cosas, como un gobierno corporativo o que mejore su gestión, pero no. No solo le dan dinero, sino que le adjudican a dedo los lotes petroleros y la pregunta es: ¿Crees que la empresa ineficiente va a poder explotar lotes petroleros si no tiene una capacidad operativa? Y lo peor de todo es que solo le están diciendo que explote, no le están diciendo que busque nuevos recursos, es decir, que siga ordeñando la vaca para sacarle la leche y no explorar, porque claramente no tiene capacidad operativa para poder explorar”, dijo Luna.

Cuestionó que el gobierno de Dina Boluarte quiera seguir con el pensamiento que tenía el exmandatario Pedro Castillo de realizar lo mismo que en Bolivia. “Lo que estamos viendo es la nacionalización del petróleo en el Perú, de darle a dedo a una empresa la explotación. El gobierno está siguiendo el libreto del expresidente Pedro Castillo que es lo que quería hacer, como en Bolivia que acaba de fracasar con el tema del gas. Acá (en Perú), se le está premiando a una empresa ineficiente (PetroPerú), adjudicándole lotes a una empresa que pierde plata y que no piensa en invertir en la población, sino en aventuras empresariales absolutamente fracasadas”, dijo la titular de ComexPerú a Correo.

TE PUEDE INTERESAR

Piura: Gerente de EPS Grau asegura que “existen manos negras”

Aumenta a 143 las personas fallecidas por dengue en Piura

El limón seguirá subiendo de precio en Piura

Fiscalía formaliza investigación contra “Los Operadores de la Reconstrucción”