La Contraloría detectó la contratación de locadores de servicios para asistencia técnica y acompañamiento en Gestión de Riesgos de Desastres en la Municipalidad de Veintiséis de Octubre que no cumplían con los términos de referencia para estos puestos.

De acuerdo al Informe de Control Simultáneo N° 004-2023-OCI/6042-SOO, a través del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, la subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres requirió a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, personal de apoyo para la ejecución de actividades del centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) del mencionado distrito, así como el servicio de alquiler de volquetes y cisternas para su uso durante el periodo de precipitaciones pluviales.

Para este proceso, la subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres estableció términos de referencia para la contratación del servicio; sin embargo, se contrató a proveedores que no cumplieron con requisitos mínimos.

El informe precisa que se emitió las órdenes de servicios 92 y 93 por 6 mil soles cada uno por servicio de apoyo de Gestión de Riesgo de Desastres-servicio de apoyo de un personal técnico de apoyo para el cumplimiento de actividades del COEL por el periodo de enero, febrero y marzo (hubo dos contrataciones) y otra orden de 6 mil soles por el mismo periodo para la contratación de un personal técnico y/o bachiller en el mismo área.

Pero al verificar si este personal cumplía con los requisitos para el puesto, la Contraloría informó que la contratación de Richard Requena Barrientos acredita grado de bachiller en Educación cumpliendo con este requisito, pero no acredita conocimientos en Gestión de Riesgos de Desastres menor a seis meses de experiencia en el sector público o privado. No acredita conocimientos en acciones de emergencia y desastres ni tampoco conocimientos en normativa nacionales e internacionales de primera respuesta ante emergencia de desastres. La otra persona contratada es Carlos Erazo Salas, quien este no cumple con ninguno de los requisitos al igual que Alexander Pintado Jiménez.

Pese a ello, la Oficina de Abastecimiento sin advertir que los citados no cumplían con los requisitos solicitó a la Oficina de Presupuesto la aprobación y trámite del crédito presupuestario, así que la Oficina de Presupuesto el 15 de febrero de 2023 emitió la certificación solicitada por 6 mil soles (en cada caso).

