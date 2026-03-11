Los dirigentes de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos protestaron contra el Ministerio Público por la suspensión de la inspección programada para ayer martes 10 de marzo, contra la empresa Olímpic, posesionada en tierras comunales.

El dirigente José Clemente Namuche Albines precisó que ayer martes se tenía previsto una constatación fiscal en los terrenos comunales ubicados a la altura del kilómetro 7 de la carretera Piura-Paita, donde se encuentra instalada la empresa Olímpic, pero fue reprogramada para el próximo 24 de marzo.

“El fiscal Antonio Meca Rivas ha reprogramado la inspección y no estamos de acuerdo porque desde el 3 de enero venimos exigiendo justicia por el bien de nuestros comuneros, en la cual la empresa Olimpic está usurpando los terrenos de nuestra comunidad. Ha sido reprogramado para el 24 de marzo”, explicó Namuche Albines.

El comunero dijo que ellos se sienten burlados por parte del Ministerio Público. “Es un malestar para todos los comuneros, pues la fiscalía se burla, como son de campo no les hacen justicia y no les dan razón de sus tierras”, indicó. Agregó que la empresa Olimpic ya ha perforado un pozo sin el consentimiento de los comuneros.

Por su parte, el abogado Alejandro Imán Sandoval sostuvo que la empresa se encuentra realizando trabajos dentro de la comunidad de manera ilegal, debido a que no cuentan con documentación que certifique su legalidad.

“Hasta la fecha no tenemos ningún documento que acredite su legalidad, pero la empresa ha presentado una reprogramación ayer (lunes) por la noche al debido proceso, pero el fiscal debió sacar esa disposición 02-2026 bajo apercibimiento de ley, de que en caso no concurra una de las partes se lleve a cabo con una de las partes”, explicó el abogado.