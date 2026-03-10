Tal como se había anunciado, el pasado fin de semana llegaron un total de nueve (09) electrobombas sumergibles portátiles a las instalaciones de la EPS Grau, las cuales serán utilizadas para reforzar y garantizar el funcionamiento de diversas Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBARs) ubicadas en el ámbito de la empresa.

Al respecto, la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (GOM) de la EPS Grau informó que la adquisición de estas modernas electrobombas ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por la empresa en el marco del Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM, promulgado frente al peligro inminente generado por precipitaciones pluviales.

Según detalló la GOM, estos equipos de última generación, los cuales arribaron el pasado sábado 7 de marzo, cuentan con su respectivo motor eléctrico —conformado por estator, rotor, caja de conexiones y sistema de enfriamiento—, así como con la parte hidráulica, integrada por el cuerpo de la bomba, impulsor, eje, sellos mecánicos, voluta y sistema de descarga.

Asimismo, la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento anunció que, como una de las primeras acciones ejecutadas con estos nuevos equipos -adquiridos con presupuesto institucional-, se ha dispuesto su pronta instalación en dos (02) EBARs ubicadas en zonas estratégicas; lo cual ayudará a reducir los riesgos sanitarios y ambientales, evitando afloramientos de aguas servidas en sus sectores de influencia.

“Las electrobombas estarán disponibles para ser instaladas en las cámaras que lo requieran. De esta manera, se garantizará la continuidad del servicio, asegurando la operatividad del sistema de bombeo durante las fuertes lluvias y protegiendo a los usuarios y a la población más vulnerable de las provincias de Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas”, señaló la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento.