En medio de gritos de justicia y conmovedoras escenas de dolor, fue sepultado el joven estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Steven Alonso Abad Saavedra, asesinado el viernes pasado en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.

El joven fue sepultado en su natal caserío de Yanchala, en Ayabaca, en medio de gritos de justicia por parte de sus familiares, amigos y vecinos.

“Justicia, que su muerte no quede impune”, “Reclamamos justicia para Alonso”, fueron los gritos de dolor de sus amigos y familia.

Y cuando su ataúd era sepultado, su padre, hermanos y amigos, se fundieron en un abrazo lleno de dolor y resignación por su repentina y violenta muerte.

En tanto, sus compañeros y amigos de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura (UNP), realizaron una bulliciosa y masiva protesta y movilización, exigiendo justicia, pues aseguraron que Steven Alonso era un joven responsable, honesto y con un futuro prometedor.

“Steven no era un delincuente, era un estudiante”, “Estudiaba para defender la ley, hoy la ley debe defenderlo a él”, “La justicia que él estudiaba es la que hoy exigimos por su vida arrebatada”, “Somos estudiantes, no somos delincuentes”, “No es justicia si callamos, no es justicia, si olvidamos”, fueron algunas de las frases que se leían en los carteles que portaban sus amigos y compañeros de la universidad.

Sus compañeros lo recordaron como un joven alegre, respetuoso, activo, estudioso, excelente compañero y persona, honesto y como el capitán de su equipo de fútbol. “Era una persona amable, solidaria, honrada y respetuosa con todos. Su muerte es irreparable, nadie nos devolverá. Estamos más que tristes, frustrados. Steven no era delincuente, era muy honrado”, dijo su amigo, Piero Díaz.

El docente de la Facultad de Derecho de la UNP, Jorge Díaz Campos, pidió una investigación imparcial y objetiva. “Esto es un homicidio calificado, previsto en el artículo 108 del Código Penal, ha sido por ferocidad porque no existe móvil...no hay sospecha de actitud delictiva...él no tenía ningún tipo de arma o herramientas para sustraer autopartes de un vehículo inservible”, dijo Díaz Campos.