El Gobierno Regional ha adquirido un lote de bienes de ayuda humanitaria (BAH) por un monto de 6.45 millones de soles, por lo que “ahora mismo sus almacenes para la atención de emergencias están abastecidos y en capacidad de atender las que pudieran presentarse”, anunciaron desde la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional.

Los voceros enfatizaron que con dicha inversión se han adquirido enseres como calaminas galvanizadas, maderas, camas de metal, frazadas de algodón, sábanas, machetes, hachas, rastrillos, barretas, bobinas de plástico, carretillas, combas, picos y sacos terreros, que ahora mismo continúan ingresando a los dos almacenes, que para la atención de emergencias operan en el COER, y que se integran al stock existente y disponible.

Puntualizaron que la adquisición y reserva preventiva de bienes de ayuda humanitaria son pilares esenciales en la gestión del riesgo de desastres a efectos de reducir los impactos que en la población pudieran causar los eventos adversos, como las lluvias intensas, ya estacionales o del FEN.

Asimismo, señalaron que el ingreso de los bienes adquiridos se hace en forma progresiva, al punto que más de un 60% ya ha ingresado a los almacenes del COER y el resto lo hará en breve. Precisamente en la víspera ingresó una parte sustancial de lo adquirido.

Los informantes precisaron que esta adquisición es parte del reabastecimiento constante de los almacenes y permite contar con el stock operativo que garantiza una atención oportuna a la población, pues estos BAHs constituyen la parte fundamental en la implementación de las acciones de respuesta para atender a quienes resulten afectados o damnificados de una emergencia.