El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Christian Alfredo Barrantes Bravo como nuevo presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), mediante la Resolución Suprema Nº 013-2026-Midagri, publicada hoy en el diario oficial El Peruano. El puesto es considerado de confianza.

Barrantes Bravo es ingeniero zootecnista por la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuenta con un doctorado en Planificación y Gestión del Desarrollo Rural por la Universidad Politécnica de Madrid, en España.

El cambio se produjo tras la renuncia de Jorge Juan Ganoza Roncal, aceptada mediante la Resolución Suprema Nº 012-2026-Midagri. Ganoza permaneció como titular del INIA desde marzo del 2024 y recibió el agradecimiento oficial por los servicios prestados.

El INIA tiene entre sus principales funciones desarrollar investigaciones y transferir tecnología para el sector agrario, además de trabajar en la conservación y aprovechamiento de recursos genéticos. La institución también participa en la producción de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético.