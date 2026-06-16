Como parte de las acciones estratégicas para optimizar la gestión de emergencias, el Gobierno Regional anunció el reabastecimiento progresivo de bienes de ayuda humanitaria en los 17 almacenes adelantados distribuidos en puntos neurálgicos de la costa y la sierra.

Gonzalo Flores Lozano, jefe de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional, precisó que esta medida preventiva busca garantizar la disponibilidad inmediata de recursos en lugares de pronta accesibilidad.

De este modo, las autoridades de Lancones, Cura Mori, Talara, Las Lomas, Tambogrande y El Alto, así como de los distritos de la sierra Yamango, Morropón, Salitral, Santo Domingo, Sícchez, Ayabaca, Lalaquiz, Huarmaca, Huancabamba, Carmen de la Frontera y Lagunas, podrán implementar acciones de respuesta rápida para mitigar los impactos en la población afectada mientras se gestiona el apoyo a nivel regional o nacional.