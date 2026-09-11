El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condenó a 15 años de cárcel a Luis Manuel Zapata Zapata y Andrés Abel Salazar Berrú por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de un conductor de tráiler que transportaba arroz.

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El órgano jurisdiccional integrado por los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Jocelyn Gutiérrez dispusieron además el pago de una reparación civil de tres mil soles.

Según los hechos denunciados, la noche del 16 de diciembre del 2023, el agraviado conducía el tráiler cargado con cereal de Paimas a Sullana y fue interceptado a balazos por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas. Tras descender del vehículo fue agredido físicamente y en descuido logró escapara entre los arbustos y la oscuridad.

Tras ser llevado por su hermano al hospital de Sullana y al enterarse que personal de Depincri había capturados a dos personas por tenencia de armas de fuego, se dirigió a dicha dependencia y pudo identificar a dos de ellos como los coautores del robo en su agravio.