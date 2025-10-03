Las pistas se vuelven a teñir de sangre. Una mujer falleció luego que el conductor de una moderna camioneta la atropelló y mató en el acto, en la carretera Panamericana Norte, en Piura.

Una mujer encontró la muerte la noche del último miércoles cuando se encontraba caminando por el kilómetro 974 +100 de la carretera Panamericana Norte, vía Piura - Chiclayo.

En ese momento apareció la camioneta de placa de rodaje TEL-939, marca Maxus, modelo T60 de color blanco conducida por Carlos Wilmer Bances Santamaría (36 años), quien por razones que investiga la policía, la atropelló y mató en forma instantánea.

A pesar de que los pobladores de la zona intentaron auxiliarla y hasta el personal de la Policía de Carreteras, trató de evacuarla de emergencia a un hospital, la encontraron tendida sobre el pavimento lado izquierdo en posición de cubito dorsal sin signos vitales.

La occisa vestía una chompa de color amarilla y un buzo color gris, se encontraba descalza y según refieren los pobladores dicha persona sufriría de alteraciones mentales.

El Ministerio Público ordenó se realice el dosaje etílico tanto a la occisa como al conductor de la camioneta que quedó en calidad de detenido. Además, se procedió a realizar el ⁠levantamiento e internamiento del cadáver a la morgue central de Piura para la respectiva necropsia.

Al cierre de la edición, el cuerpo de la mujer permanecía en la morgue de Piura a la espera de que sus familiares la identifiquen.

Personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) inició las indagaciones para determinar fehacientemente cómo ocurrió el lamentable hecho que dejó como saldo una persona muerta.

De otro lado, Luis Fernando Nima López, un joven natural del distrito de Tambogrande que salió de su tierra buscando un mejor futuro sufrió un trágico accidente de tránsito en Inanbari en la provincia de Tambopata .

Luis Fernando, de 20 años de edad, fue ex alumno de la institución educativa Crnl. Andrés Razuri de Tambogrande y su familia vive en el A.H Sagrado Corazón de Jesús en el distrito de Tambogrande .

Los familiares solicitan de su apoyo económico voluntario, para poder traer sus restos mortales de Puerto Maldonado hacia el distrito de Tambogrande y así brindarle una cristiana sepultura en su localidad.