Con la cabeza completamente destrozada murió el extranjero Alfredo Pérez Sánchez, luego que fue embestido por el conductor de un vehículo que huyó del lugar y lo abandonó, en la carretera Panamericana Norte, en Piura.

El lamentable accidente de tránsito se registró alrededor de las 00:20 de la madrugada de ayer martes, en el kilómetro 993 de la carretera Panamericana Norte, en la vía Piura – Chiclayo.

Fueron los conductores de la vía quienes alertaron al personal de la comisaría de la Legua y de la Policía de Carreteras de Piura, quienes llegaron al lugar del accidente de tránsito.

Según las primeras indagaciones policiales, el conductor de un vehículo, que aún no ha sido identificado, embistió al ciudadano extranjero cuando caminaba por la vía y lo arrastró varios metros. El hombre terminó con la cabeza destrozada y los sesos regados en toda la carretera.

El representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento e internamiento del cuerpo en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura para la necropsia.

Asimismo, personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), inició las indagaciones para identificar y capturar al conductor del vehículo que atropelló y mató al extranjero.

En tanto, se espera la presencia de sus familiares y pueda recibir cristiana sepultura.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) del Ministerio de Salud, en la región Piura, ya se registran 99 muertos a consecuencia de los accidentes de tránsito. En enero se registraron 12 fallecidos, en febrero (10), marzo (8), abril (13), mayo (15), junio (12), julio (22) y hasta el 19 de agosto, 7 fallecidos.

Por otro lado, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en el cruce de las avenidas Grau con Marcavelica, dos motocicletas colisionaron y resultaron heridos el mismo número de personas.

Custodios del serenazgo auxiliaron a Angélica Arévalo (60 años) y Stalin Herrera Arévalo (43 años), este último terminó con una herida sangrante en el brazo izquierdo.

Ambos heridos fueron trasladados hacia el hospital Santa Rosa donde quedaron en observación.

En tanto, personal de la comisaría de San Martín inició las investigaciones para determinar quién o quiénes fueron los responsables y cuál fue la causa del accidente de tránsito.