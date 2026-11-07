La calle Huancavelica, en su tercera cuadra, frente a la Basílica Catedral de Piura, fue cerrada al tránsito vehicular luego de que la empresa Corporación Diamante Jubers S.A.C., encargada de ejecutar el mejoramiento de pistas y veredas en el centro de la ciudad, abriera un nuevo frente de trabajo. Con maquinaria pesada, los operarios iniciaron la demolición de la carpeta asfáltica.

La intervención se produce pese a que, días atrás, el alcalde de Piura acudió a esta zona para evitar la apertura de un nuevo frente de trabajo, ante las preocupaciones por las afectaciones que podrían generarse en el centro de la ciudad durante la próxima temporada de lluvias.

Un representante de la empresa Corporación Diamante Hubers sostuvo que cuentan con una resolución aprobada que les permite seguir trabajando en el centro de Piura. “Sí, yo tengo una resolución aprobada, sacramentada y, por lo tanto, yo voy a seguir trabajando en todo el centro”, manifestó.

Consultado sobre el acuerdo previo suscrito con el gobernador regional sobre no abrir nuevos frentes de trabajo por las lluvias, el encargado afirmó que “un acta no forma documento contractual”. También señaló que la empresa no puede suspender unilateralmente los trabajos y que necesita una disposición formal sustentada técnica y legalmente.

“Me tienen que demostrar técnica y legalmente que me digan: ¿sabes qué, señor Corporación Diamante Hubers, ya no trabaja? Técnica y legalmente con suspensión de plazo de obra. No puedo suspender yo”, expresó.

Por otro lado, el representante de la contratista confirmó que los trabajos continuarán en los frentes contemplados en el plan de desvíos. Incluso, precisó que la intervención comprende la avenida Grau, desde la calle Tacna hasta el óvalo.

Ante las consultas sobre una posible suspensión por la llegada de las lluvias, indicó que esta podría solicitarse cuando las condiciones climáticas impidan ejecutar las labores, siempre que exista un sustento técnico. Por lo pronto, cuentan con un plan de contingencia.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Piura denunció que la empresa continúa realizando demoliciones y abriendo nuevos tramos de intervención de manera unilateral, desconociendo los acuerdos y recomendaciones establecidos en las mesas técnicas de trabajo con el Gobierno Regional de Piura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Dirección Desconcentrada de Cultura y otras instituciones.

La comuna cuestionó que la contratista persista en abrir zanjas y demoler pistas cuando el periodo lluvioso ya comenzó y todavía no se han habilitado otras vías que permitan reducir las afectaciones al tránsito y facilitar la circulación de los ciudadanos. Esta situación agrava las dificultades de movilidad en el centro de Piura y evidencia el incumplimiento de los compromisos asumidos con la autoridad municipal.

Frente a estos hechos, la comuna anunció que adoptará las acciones legales contra la empresa contratista por su actuación unilateral y el incumplimiento de los acuerdos.