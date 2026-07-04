La Contraloría, a través del informe sobre la descolmatación de la caja hidráulica del río Piura en el tramo donde se ubica el puente Bolognesi, advirtió la falta de mantenimiento en el dique de la margen izquierda del río Piura y la inacción administrativa por parte de las autoridades locales, quienes no han priorizado las intervenciones de reducción del riesgo de desastres ni la limpieza del cauce, a pesar de contar con la autorización legal y presupuestal.

En el Informe de Visita de Control N° 018-2026-OCI/5349-SVC, la Contraloría reveló la falta de mantenimiento de las geobolsas que conforman los diques de protección en la margen izquierda del río Piura. Durante la visita de control efectuada el 24 de junio de 2026, la comisión de control constató la rotura de las coberturas exteriores de estas estructuras y el consecuente desplazamiento de su material de relleno. Esta preocupante condición compromete de manera directa la funcionalidad y la capacidad de respuesta del dique, incrementando el riesgo de un colapso ante un eventual incremento del caudal.

Adicionalmente, las inspecciones presenciales confirmaron que la caja hidráulica del río Piura se encuentra severamente colmatada por una densa acumulación de sedimentos y abundante vegetación. Tanto en las inmediaciones del puente Bolognesi como en los sectores de los puentes Grau e Independencia, la obstrucción reduce drásticamente la sección transversal idónea para el libre flujo del agua.

De acuerdo con la Contraloría, este escenario impedirá la correcta evacuación de las corrientes pluviales, elevando de forma crítica la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en ambas márgenes del río. Asimismo, la falta de priorización de intervenciones orientadas a contrarrestar los peligros por inundaciones, pese a que a ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026 autoriza acciones de reducción del riesgo de desastres.

El informe precisa que, a pesar de la latente amenaza climática que pesa sobre la región, el Gobierno Regional de Piura mantiene una preocupante parálisis en la ejecución de sus recursos económicos más importantes.

De acuerdo con lo verificado a través del Portal de Transparencia Económica, la entidad cuenta con presupuestos millonarios asignados a las fuentes de Foncor (Fondo de Compensación Regional) y Canon y Sobrecanon, los cuales ascienden a S/ 869,423,138 y S/ 148,140,840, respectivamente.

El panorama se torna crítico al evaluar el nivel de gasto real. Habiendo transcurrido ya la mitad del año fiscal, el avance presupuestal a nivel de devengado es de apenas un 32.7% para el FONCOR y un rezagado 22.7% para el Canon. Ambas cifras se sitúan muy por debajo del 50% ideal que debería registrarse a estas alturas del año en relación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total asignado para dichas partidas.

Además, la suma de ambas fuentes de financiamiento acumula un total de S/ 291,895,376 que se encuentra completamente congelado, es decir, sin certificación ni compromiso presupuestal alguno. Esta situación frenaría la puesta en marcha de obras de prevención urgentes, dejando en el limbo un millonario presupuesto mientras la población piurana sigue desprotegida ante un Fenómeno El Niño.