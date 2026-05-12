La Contraloría General a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Morropón–Chulucanas detectó fallas técnicas en la obra de reparación de un puente ubicado en el camino vecinal prolongación avenida San Martín de Porres, en el distrito de La Matanza, y solicitó a la comuna adoptar medidas urgentes para asegurar la calidad y durabilidad de la obra, cuya inversión supera el millón y medio de soles.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control 006-2026-OCI/0452-SVC (periodo del 21 al 30 de abril de 2026), el expediente técnico de la mencionada obra no incluía información clave, como el perfil del terreno ni el diseño de conexión entre la vía y el puente. A pesar de ello, la obra se ejecutó a un nivel más alto de lo previsto, lo que obligó a realizar rellenos sin sustento técnico y pone en riesgo la estabilidad y seguridad de la infraestructura.

Según la comisión de control, como resultado, el puente presenta una diferencia de altura de 3.70 metros respecto a la vía. Para compensar esta brecha se realizaron rellenos en la zona de acceso; sin embargo, estos no contaban con un diseño técnico adecuado, lo que afecta la correcta conexión entre el puente y la carretera.

Asimismo, los auditores durante la visita de inspección a la obra advirtieron que la cimentación del puente se construyó a menor profundidad de la recomendada en el estudio de suelos, lo que incrementa el riesgo de daños ante posibles erosiones o socavaciones.

En cuanto a los accesos, se evidenciaron hundimientos y deslizamientos en los taludes, debido a que los trabajos no cumplen con las especificaciones técnicas. Esta situación podría afectar la estabilidad de la estructura e incluso generar un colapso.

Además, la comuna distrital no tomó en cuenta recomendaciones técnicas que advertían sobre un alto riesgo de socavación, y aun así autorizó la construcción de terraplenes sin muros de contención, lo que incrementa el peligro ante lluvias intensas o crecidas de agua.

Durante la inspección, realizada en el marco del operativo nacional de control territorial multidisciplinario 2026 por parte de los auditores, se advirtió también que se ejecutaban trabajos importantes sin la presencia del inspector de obra y que no existían puntos de control topográfico en los alrededores del puente.