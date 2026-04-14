Pronto llegará el certamen oficial de la belleza “Miss Teen Piura“, que organiza el Consorcio Golden Queen Of Piura con un casting para las adolescentes y señoritas de las pronvincias de Sullana, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Talara, Piura y Sechura.

Esta vez se ha establecido tres categorías: de 9 a 13 años para Miss Pre Teen; de 14 a 17 para Miss Teen y de 14 a 19 años para Miss Teen Petite.

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CAMBIO DE VIDA

“ Este es el momento de creer en ti, de dar ese paso que cambia todo y dejar que tu autenticidad hable, más que un certamen, es una experiencia que te transforma desde adentro, no sólo llegar a competir sino a aprender y crecer “, dijo el director Oscar Trelles.

Por otro lado, Alejandra Rodríguez, la última Miss Teen Piura enfatizó que “es hermoso todo lo que viví, dudé mucho, hubo noches en que pensé que ya no podía y quería rendirme, pero este camino me enseñó a ser más fuerte, más segura, y a creer en mi”.