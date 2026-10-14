Cuatro de los 15 regidores electos de la Municipalidad Provincial de Piura registran sentencias por alimentos y falsificación de documentos. Los virtuales concejales asumirán funciones para el periodo 2027-2031.

REGIDORES. Según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el partido Somos Perú ganó las elecciones municipales en Piura con su candidato Miguel Cueva Celi. De acuerdo con la cifra repartidora, Somos Perú obtuvo nueve escaños en el concejo municipal. Su lista la integran: Julio García Mezones, Diana Seminario Timarchi, José Feria Cerda, Trudy Morales Peña, Manuel Santa Cruz Jiménez, Luz Bayona Merino, Santos Nima Rosas, Melina Mendoza Santur y Abel Navarro Velásquez.

Por su parte, Podemos Perú contaría con dos regidores: Manuel Asmat Córdova y Olibia Pulache Jiménez. Alianza para el Progreso lograría dos concejalías, Luis Martínez Gomez y Sergio Valladolid Saavedra. Asimismo, Fuerza Regional estaría representado por Emilio Ruesta Zapata, mientras que Perú Primero tendrá a Yanina Peña Córdova. Será el Jurado quien determinen quiénes serán los futuros concejales.

Sin embargo, dentro de esta nómina de autoridades electas, figura José Feria Cerda, según su hoja de vida, registra una sentencia por alimentos emitida por el Séptimo Juzgado de Paz Letrado, con el expediente 538-2019-1. Manuel Santa Cruz Jiménez también reporta un antecedente similar. En su hoja de vida consigna que se declaró fundada una demanda de filiación de paternidad, en la cual se aprobó un acuerdo conciliatorio sobre pensión alimentaria en el Séptimo Juzgado de Paz Letrado de Piura (Expediente 00883-2022-0-2001-JP-FC-07).

En tanto, Santos Nima Rosas registra dos sentencias penales. La primera fue por falsificación de documentos, condena en la que el Juzgado Penal de Piura le impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida (Expediente 7453-09-11), dictada el 2 de mayo de 2012 y cuyo cumplimiento ya concluyó. También una sentencia por omisión a la asistencia familiar emitida el 8 de julio de 1998 por el Juzgado Penal de Piura, con una pena de dos años de libertad condicional (Expediente 5-1998).

Finalmente, entre los regidores electos está Emilio Ruesta Zapata, quien también registra un proceso por alimentos en el que se fijó el pago de una pensión mensual.