Sicarios asesinaron a balazos a un mototaxista en la provincia de Sullana. El hecho ocurrió en horas de la mañana de ayer miércoles.

Un nuevo crimen se registró en La baPerla del Chira, cuando unos sicarios habrían seguido a Jhon Darwin Flores Peña, de 22 años, para asesinarlo a balazos. El hecho sucedió en la urbanización popular Miraflores del Chira, en la provincia de Sullana, altura del grifo “Kaliche”.

Según testigos, la víctima manejaba una mototaxi por la trocha carrozable cuando fue alcanzado por los delincuentes quienes le dispararon más de tres veces acabando con su vida de manera instantánea. Al parecer, la víctima llevaba un pasajero quien libró de ser alcanzado por las balas.

Jhon Flores, quien era natural de Bellavista, habría intentado escapar de sus verdugos, ya que, al momento del asesinato, la mototaxi de placa de rodaje 2381-4K, se encontraba a unos metros del cuerpo. Deja una niña en la orfandad.

Hasta el lugar se hicieron presentes los efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura y la unidad de Homicidios para las diligencias correspondientes, mientras que el representante del Ministerio Público autorizó el levantamiento del cadáver y traslado a la morgue de Sullana para la necropsia de ley.

La población está alarmada por este nuevo crimen.