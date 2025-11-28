La Contraloría advirtió deficiencias en la infraestructura y mobiliario de la I.E Enrique López Albújar, lo que es un peligro para los cientos de estudiantes. Recomendó a la Dirección Regional de Educación (DRE Piura) tomar acciones inmediatas.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N° 013-2025-OCI/0739-SCC, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Educación Piura detectó siete observaciones que pone en peligro a los alumnos, docentes y al personal administrativo.

El documento detalla deficiencias estructurales en la infraestructura de la I.E, que pone en riesgo la salud e integridad de los estudiantes del nivel secundario. El pabellón E-07 fue declarado en nivel de riesgo alto por defensa civil de la Municipalidad Provincial de Piura, el pasado 7 de noviembre de 2025. Pese a que es un aula que no es utilizado, es de riesgo inminente para los alumnos.

Tras el recorrido del personal de Defensa Civil, se evidenció desprendimiento del tarrajeo del techo y voladizo, debido al óxido del hierro, grietas en vigas y columnas del segundo nivel y el hierro de las ventanas aplastadas debido al asentamiento del techo. Pese a esta situación, el ambiente no está señalizado como área de peligro y así restringir el acceso a la comunidad estudiantil.

Adicionalmente, se observó humedad en techos y paredes de laboratorios y pasadizos, con el riesgo de corrosión y generación de moho que afecta la salud del personal y alumnado en general.

En materia de seguridad contra incendios, el centro educativo presenta una escasez de extintores y los existentes no están en el lugar señalizado, por lo que estarían en peligro de presentarse un incendio. El colegio debería tener 55 extintores y solo tiene 3, y ubicados en zonas no señalizadas. Hay un déficit de 52 extintores.

En el caso del mobiliario, el colegio no tiene mesas ni sillas adecuadas, lo que afecta la seguridad de los estudiantes. La Comisión de Control evidenció en el laboratorio carpetas de madera dañadas. En la biblioteca, que funciona como aula, las mesas están agujereadas con presencia de polillas y bancos de madera y sillas de plástico dañados.

Otro problema son las condiciones antihigiénicas en los ambientes de la infraestructura educativa debido a la restricción del servicio de agua potable, lo que afecta la salud de la comunidad estudiantil. Las llaves de los lavatorios de varones y mujeres están malogradas, por lo que utilizan tanques para almacenar agua, creando ambientes antihigiénicos y no óptimo.

En el tema de las instalaciones eléctricas, la I.E reporta conexiones con cables expuestos como tomacorrientes del pasadizo, generando riesgo de electrocución, quemaduras u otros accidentes.

Finalmente, el cerco perimétrico del colegio podría colapsar en cualquier momento debido a que presenta desprendimiento del concreto de las columnas, grietas, humedad y socavación.