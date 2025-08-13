La Municipalidad Provincial de Piura (MPP), a través de las Subgerencias de Servicios Comerciales, Licencias y Control Sanitario, y Fiscalización y Control Municipal, realizó una intervención en el hostal Arias, ubicado en la avenida Bolognesi, con el objetivo de verificar la calidad de los servicios y el cumplimiento de las disposiciones municipales.

Durante la inspección de cuatro habitaciones, el personal municipal decomisó cuatro colchones en evidente estado antihigiénico y suciedad, lo que constituye un riesgo para la salud de los usuarios.

Asimismo, se sancionó al establecimiento conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N.° 125-00-2013, artículos 9 y 10 (Código 02-704), por encontrarse sábanas sucias y/o colchones antihigiénicos. La multa impuesta equivale al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

La subgerente de Servicios Comerciales, Licencias y Control Sanitario, señaló que estos operativos se realizan de manera constante para garantizar que los negocios de hospedaje cumplan con las condiciones adecuadas de higiene y salubridad.

“Así salvaguardamos la salud e integridad de la población y de los usuarios que acuden a este tipo de establecimientos”, precisó la funcionaria.

La Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso de proteger la salud pública y velar por la correcta prestación de servicios en el sector hotelero y de hospedaje de la ciudad.