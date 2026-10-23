Un total de 278 máscaras de Halloween fueron decomisadas por la autoridad sanitaria tras verificar que no contaban con el rotulado sanitario exigido por ley. La intervención se realizó durante un operativo multisectorial orientado a salvaguardar la vida y la salud de la población, en especial de los niños y adolescentes, en el que participó la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura.

La fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, con el apoyo de efectivos de la PNP, así como de inspectores de la Dirección Regional de Salud (Diresa) y de las municipalidades correspondientes, inspeccionó cinco establecimientos comerciales ubicados en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre dedicados a la venta de disfraces, máscaras y accesorios alegóricos.

Durante la revisión, las autoridades incautaron los productos debido a que sus empaques carecían del Registro Nacional y la Autorización Sanitaria emitidos por la Digesa, además de omitir datos clave como el nombre del importador, código de origen, advertencias de edad, medidas preventivas de uso y recomendaciones ante emergencias.

Finalmente, la representante del Ministerio Público exhortó a los propietarios de los negocios a expender exclusivamente productos que cumplan con la normativa sanitaria vigente, recordando que la comercialización de artículos informales representa un peligro directo para la salud de los menores de edad.