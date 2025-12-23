Como parte de un trabajo articulado, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura y la Policía Nacional del Perú, decomisó 120 paquetes de juguetes para piñatería que no contaban con registro sanitario, durante un operativo realizado en la zona industrial, sección Madereros.

El operativo estuvo a cargo del equipo de la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DERFS), en coordinación con el fiscal adjunto provincial Manuel Mena Ruiz, la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y efectivos de la policía, quienes intervinieron diversos establecimientos comerciales, entre ellos el Centro Comercial Álamo, Novedades Yamy y Challenger Aydee Castro Cubas.

Durante la supervisión se verificó el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la normativa vigente para la comercialización de juguetes; sin embargo, se constató que el establecimiento no contaba con el registro nacional correspondiente para la venta de juguetes y útiles de escritorio, por lo que se recomendó a los responsables regularizar esta situación en un plazo de 10 días hábiles.

Asimismo, se intervino el almacén comercial Diversifiestas Perú EIRL, donde se decomisaron 120 paquetes de juguetes sin rotulado sanitario. Al propietario se le otorgó un plazo de 10 días hábiles para realizar las subsanaciones de acuerdo a la normativa vigente.

Además, la SUNAT–Aduanas decomisó sábanas y mascarillas de procedencia extranjera que no contaban con registro sanitario.