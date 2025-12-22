La Municipalidad Provincial de Piura pondrá en marcha un plan de contingencia para reforzar el servicio de limpieza pública durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ante el incremento significativo de residuos sólidos que se genera en estas fechas. La medida se intensificará los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Como parte de este plan, el personal de limpieza iniciará labores desde las 2:30 de la madrugada del 1 de enero, con el objetivo de que, entre las 6:00 y 7:00 a. m., los mercados y las principales vías de la ciudad se encuentren completamente limpias.

El subgerente de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Juan Echeandía Viñas, informó que las acciones se ejecutarán de manera coordinada con la Subunidad de Limpieza Pública, desplegando personal técnico, supervisores de barrido y operadores de compactadoras en turnos de mañana, tarde y noche.

“El volumen de residuos en estas fechas se duplica y, conforme se acercan las festividades, incluso llega a triplicarse. Por ello, ya contamos con dos compactadoras operando de manera permanente en el complejo de mercados”, señaló el funcionario.

Detalló que una de las unidades, de mayor capacidad, se encargará del recojo de grandes montículos de residuos, mientras que la segunda realizará recorridos continuos en zonas donde la compactadora principal no puede ingresar, garantizando así la atención a comerciantes y vecinos.

Echeandía Viñas destacó que la reapertura de la vía Sullana ha permitido mejorar la operatividad del servicio, al facilitar el desplazamiento de las unidades recolectoras y optimizar los tiempos de atención.

En cuanto al complejo de mercados, explicó que, pese a la congestión existente en algunos sectores, el servicio de recojo se mantiene activo en los horarios de mañana y tarde. En ese contexto, exhortó a los comerciantes formales e informales a colaborar con la limpieza, embolsando adecuadamente los residuos y depositándolos en los contenedores habilitados.