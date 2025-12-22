Un caos constante se vive a diario en las principales avenidas de Piura, situación que se agrava con la cercanía de la fiesta navideña, cuando el aumento de compradores y vehículos intensifica la congestión y el desorden vial.

Las avenidas Sullana, Sánchez Cerro, Vice, Cáceres, Luis Eguiguren, Mártires de Uchuraccay, entre otras, son un pandemonio, especialmente en las horas punta, donde por arte de magia desaparecen los efectivos policiales.

PUEDES VER: En Piura recrean pasajes bíblicos del nacimiento del Salvador

CAÓTICO

Éstos brillan por su ausencia, y si lo están, más le importa los celulares o interviniendo algún vehículo. La región policial debe designar más efectivos a estos lugares para combatir este desorden.

Largos y desesperantes minutos se pierden a diario para salir de los atolladeros de tránsito que se forman en las principales avenidas de Piura, convirtiéndose en algo caótico.