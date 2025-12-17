En un operativo, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura con personal especializado de la (DERFS) de la Diresa y de la Policía Fiscal, intervinieron dos puestos comerciales en el mercado Modelo de Piura donde se detectaron productos de procedencia presuntamente irregular.

Como resultado de la acción preventiva, se procedió al decomiso de 6 342 unidades de diversos productos, entre ellos shampoos y ungüentos de uso tópico, los cuales no contaban con documentación que acreditara su origen ni con la correspondiente autorización sanitaria.

Durante la intervención se identificaron productos de las marcas Head & Shoulders, Tío Nacho y Sedal, los cuales presentarían indicios de adulteración. Estas acciones forman parte del trabajo preventivo del Ministerio Público orientado a reducir los factores de riesgo asociados a delitos contra la salud pública y a proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En el operativo participaron la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y el fiscal adjunto Manuel Mena Ruiz, acompañados con personal especializado de la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DERFS) de la Diresa y de la Policía Fiscal.