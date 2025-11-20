Preocupación y alarma causó entre los docentes, padres de familia y estudiantes de un colegio de mujeres del distrito de Catacaos, una frase que fue encontrada en uno de los servicios higiénicos, en la que amenazaban de un supuesto ataque.

Las alarmas se encendieron ayer en horas de la mañana, cuando una frase amenazante fue encontrada alrededor de las 10:00 de la mañana, la cual provocó la inmediata intervención de los efectivos policiales de la comisaría de Catacaos ante un supuesto riesgo para toda la población estudiantil.

En una de las paredes de los servicios higiénicos se encontró esta frase: “Tiroteo masivo 19-11-25 - nadie en el Mori vivirá jaja - todos van a morir jajaja”.

Inmediatamente, llegó al colegio la policía para tomar conocimiento del hecho. El director del colegio, Luis Inga Ruiz, confirmó que las pintas aparecieron en el baño de mujeres correspondiente al turno tarde.

El docente indicó que luego que se descubrieron las pintas, el personal las borró inmediatamente para no generar caos, aunque la preocupación entre la comunidad educativa ya se había extendido.

“Todo surgió a raíz de unas pintas que aparecieron en los baños de las niñas en el turno tarde. Nosotros ya dimos parte a la policía, porque no queremos descartar nada. Aunque no hemos sufrido extorsión”, declaró un docente a la policía.

La Policía inició las diligencias de investigación para identificar a los responsables de la amenaza, evaluando posibles móviles y descartando, por el momento, la existencia de un riesgo inmediato.

Se conoció que tras el mensaje y el temor generado, la policía dispuso un patrullaje policial constante en los alrededores del colegio con el fin de garantizar la integridad de los alumnos, docentes y trabajadores.