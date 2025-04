Cuatro menores de edad se salvaron de morir, luego que un sujeto disparó cinco veces contra una vivienda en el sector Los Polvorines de Piura. Según la denuncia, el ataque habría sido en venganza contra una pareja de comerciantes del Complejo de Mercados de Piura.

El hecho se registró a las 10 de la noche del domingo, luego que la pareja de comerciantes sostuvo un altercado con Luis G. Z., y este habría disparado contra su casa y luego destrozado su puesto de venta y, además, se habría apropiado de mercadería valorizada en más de 10,000 soles.

“Todo empezó porque quería solucionar un pequeño problema, unos chismes con una persona conocida como Chavo, pero esta persona no ha reaccionado bien y se lo ha contado a un tal Luis. Iba en mi motofurgón con mi familia y este Luis me persiguió en un vehículo, me interceptan en el óvalo Grau y con palabras soeces, ambos nos hemos golpeado”, narró Miguel Roña López.

Añadió que junto a su esposa e hija de 11 años se han dirigido a su vivienda, ubicada en Los Polvorines, para cenar con su familia.

“Luego que cené con mi familia, he salido de mi casa hacia mi puesto de venta de ropa deportiva en el jirón Gonzalo Farfán del Complejo de Mercados para cuidarlo, pero me quedé conversando con un vecino y escuché varios disparos y después me dicen que era en mi casa. Yo no pensé llegar a estos extremos. Nunca he tenido problemas con ambas personas”, puntualizó Roña López.

Su esposa, Gladys Cuadros Ylla, agregó que sus cuatro hijos salvaron de morir, porque se encontraban en su casa.

“En mi casa estaban mis niños de 15, 11, 7 y 4 años. Mi niño de 7 años iba a comprar el espiral y justo disparan, casi me lo han matado, al igual que mis otros hijos”, dijo llorando.

Agregó que minutos después les comunicaron que habían destrozado su puesto de venta de ropa, el cual está construido con triplay.

“El señor como no ha podido matar a mi esposo, vino a destrozar mi puesto, además me han robado mercadería valorizada en más de diez mil soles”, añadió.

Solicitó garantías para ella, su esposo y sus cuatro menores hijos, pues teme que el sujeto vuelva a intentar asesinarlos.

Hasta la vivienda de los comerciantes llegó personal de la Oficina de Criminalística (Oficri) para recoger los casquillos de las balas disparadas e iniciar las indagaciones de ley.