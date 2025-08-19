Dos delincuentes violentaron la puerta enrrollable de la tienda de accesorios para bebés y se llevaron diversos productos en pocos minutos en pleno cercado de la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Hampones violentan puerta y roban dinero y equipos en snack]

Este hecho que fue captado por una cámara de vigilancia, se registró a las 3:33 de la madrugada, cuando dos hampones simulando estar sentados en el frontis del local “Babitos” en la calle Sucre 446, violentaron los candados para abrir la puerta.

Ya dentro, sacaron algunos de los accesorios que los subieron a una mototaxi que llegó minutos luego al lugar y fugaron por la calle Sucre y otras vías de esta jurisdicción.

Cabe recordar que otro hecho similar, ocurrió la madrugada del último domingo y cerca de este mismo lugar, cuando dos hampones ingresaron al snack-restaurante “Arome” en la céntrica calle San Martín 642 y se llevaron dinero en efectivo, equipo de sonido, artefactos y otras cosas, todo valorizado en más de S/10,000.