En un adelanto de fallo, el Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a Eloy Chumacero Castillo por delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de 14 años.

Según la acusación fiscal el sentenciado ultrajó hasta en cuatro oportunidades a la agraviada desde cuando tenía 12 años, en mayo del 2016 en un centro poblado de la provincia de Ayabaca, utilizando engaño y violencia y en el interior de su domicilio, cuando estaba sola; es decir aprovechó el modo y lugar, dificultando la defensa de la ofendida.

Los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Mary Jacinto consideraron durante el juicio como medios de prueba las declaraciones de la agraviada y su progenitora, así como de los peritos y los documentales que concluyen desfloración antigua y daño psicológico por las evidencias de estresor negativo de tipo sexual.

Tras escuchar los alegatos de las partes procesales los magistrados emitieron su adelanto de fallo teniendo en cuenta lo que prescribe el inciso 2 del artículo 173° del Código Penal, por el cual la persona que tiene acceso carnal por la vía vaginal con un menor de 14 años, con el agravante de tener un cargo o vínculo familiar (su hija) que le da particular autoridad, será sancionado con la pena privativa de la libertad de cadena perpetua.

Añaden que, por la magnitud de la pena, el daño causado a la indemnidad sexual de la agraviada y el grado de participación del acusado, no corresponde ninguna reducción de la pena. Se dispone además apoyo psicológico a la menor y a la madre y sometimiento a tratamiento terapéutico al encausado, el cual se encuentra internado en el penal de Piura, tras ser detenido por mandato judicial en octubre del año pasado, tras estar prófugo.