Dos delincuentes violentaron la puerta de un snack-restaurante y se llevaron dinero en efectivo, artefactos, equipos y hasta alimentos de la refrigeradora del local ubicado cerca de la Plaza de Armas en el cercado de la provincia de Sullana. Todo lo robado asciende a más de S/10,000.

Ocurrió a las 4:25 del domingo 17 de agosto, cuando dos hampones violentaron los candados de la puerta enrrollable para ingresar al local “Arome”, en la céntrica calle San Martín 642, frente a la sede del BCP.

Ya dentro, cerraron la puerta y fueron captados por una cámara de vigilancia donde ambos, portando con poleras y capucha y llevando una linterna, recorrieron el establecimiento. Luego llegan al área de recepción, donde desconectaron el equipo remoto de las cámaras que los grababa.

Según los encargados, los delincuentes se llevaron la suma de S/2,500 en efectivo que tenían guardado en uno de los ambientes del céntrico establecimiento. También un moderno equipo de sonido con parlantes. Asimismo, una pantalla led y otro equipo, una licuadora y dos POS que utilizan para la cobranza con tarjetas de crédito.

A la vez, los delincuentes se dieron tiempo para llevarse el pescado, frutas y otros alimentos que estaban en la refrigeradora del local.

No se descarta que los dos delincuentes, hayan tenido a otros cómplices en un vehículo, cerca a la zona, con la finalidad de llevarse las cosas que robaron del snack.

Tras ello, trabajadores de otros locales pidieron más seguridad a la Policía Nacional.

“No estamos seguros en nuestros establecimientos, porque a pesar que los cerramos bien, los delincuentes violentan las puertas en pleno cercado de la ciudad. Pedimos más seguridad a la Policía”, dijo una trabajadora de un local cercano.