Dos delincuentes fuertemente armados amenazaron de muerte al tesorero de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de San Pablo, distrito de Catacaos y lo despojaron de la suma de 75,000 soles.

Según la denuncia policial realizada en la sección de robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, el asalto contra el tesorero de la mencionada Junta Administradora del JASS, Alex Ramos Chávez (52 años), ocurrió hace dos semanas, en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Girasoles del caserío San Pablo.

De acuerdo con la denuncia, cuando el mencionado dirigente salió de su casa a miccionar alrededor de las 2 de la madrugada, fue sorprendido por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes estaban totalmente cubiertos con poleras y capuchas.

Los hampones lo apuntaron con sus armas de fuego y bajo amenazas de muerte y con palabras subidas de tono le exigían que indique dónde se encontraba el dinero recaudado durante 4 años, de propiedad de la Junta Administradora de la JASS de San Pablo – Catacaos.

Afirmó que los asaltantes lo amarraron de pies y manos e inclusive amenazaron con matar a su esposa, M.Y.J. Los hampones encontraron el dinero que estaba guardado en el dormitorio de la pareja y huyeron.