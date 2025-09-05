Una gavilla de delincuentes fuertemente armados secuestró a un grupo de trabajadores de la empresa de energía eléctrica Enosa y, tras amenazarlos de muerte, los maniataron y abandonaron en una carretera en Sullana. Los hampones se llevaron un vehículo cargado de materiales de la empresa.

Eran las 00:30 de la madrugada de ayer jueves, cuando una fuerte interrupción del servicio eléctrico dejó sin energía a varios sectores de la carretera Sullana – Jibito, afectando a familias y servicios esenciales como el Hospital de Apoyo II, además de urbanizaciones, asentamientos humanos y centros poblados.

Precisamente, cuando el personal técnico de Enosa realizaba labores de inspección para ubicar la falla, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que los secuestraron con armas de fuego, atándolos y abandonándolos en plena vía Sullana – Piura.

Los hampones obligaron al conductor a manejar el vehículo en una trocha carrozable y los dejaron abandonados en medio de la oscuridad de la abandonada completamente atados de pies y manos.

Afortunadamente, los trabajadores fueron rescatados y se encuentran a salvo. Enosa presentó la denuncia ante las autoridades competentes y exige que se investigue este hecho que pone en riesgo la vida de quienes, incluso en altas horas de la noche y en condiciones adversas, trabajan para garantizar el servicio eléctrico a la población.

La unidad en la que se desplazaban de placa de rodaje F9T763 fue hallada horas después en Curumuy gracias al sistema de rastreo GPS.

Los bienes robados fueron encontrados a inmediaciones de una carrozable que conecta con la carretera Sullana – Piura y que están valorizados en S/10,000, siendo trasladados al El Obrero para las diligencias de ley. Se recuperó: 36 focos de alumbrado público, 32 metros de cable de aluminio forrado, entre otros.