A 74 suben las muertes por dengue en la región Piura, según la Sala Situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa). Además, hay un total de 41.575 enfermos reportados hasta ayer lunes 12 de junio.

De la cifra de fallecidos, 12 han sido reportados en la última semana epidemiológica. Así también, un total de 568 pacientes son hospitalizados al día en los diferentes hospitales y centros de salud de la región.

Ante la cifra alarmante de muertes y enfermos por dengue, el contralor Nelson Shack se reunió con la directora regional de Salud, Myriam Fiestas, para ver las necesidades de la Diresa, y dentro de sus posibilidades ayudar en el pedido de los 6 millones de soles que requieren para las acciones de prevención en este periodo de ausencia de lluvias para el control larvario.

MIRA ESTO || Coordinan con Ministerio de Salud para operativizar hospital de Chulucanas y Centro de Salud Castilla

Asimismo, el contralor advirtió que las entidades cuentan con los presupuestos, sin embargo, estos no han sido asignados donde deberían estar, por ello se habría presentado el desabastecimiento de medicamentos en varios establecimientos de salud. “Como suele pasar en nuestro país, desagraciadamente, este no es un problema de plata, los recursos están disponibles, pero no están asignados en donde deberían estar”, dijo el funcionario.

Agregó que hay más de 12 centros de salud que serán investigados por el desabastecimiento de medicina y por presuntos actos de corrupción y negligencia durante la emergencia.

“Como es posible que los EE.SS no tengan la medicina necesaria, pero los almacenes estaban abarrotados de medicinas, es porque algunos funcionarios negligentes no habían hecho su trabajo, es ahí donde se necesita la acción sancionadora de las propias entidades y sean más eficaz y estos funcionarios sean sancionados administrativamnete, ya sea una suspensión para que no vuelva a ocurrir”, advirtió Shack.

