Según el último reporte de la sala situacional del dengue de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Piura y del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en la región ya se registran 44,592 casos de dengue y 86 muertos por esta enfermedad; por lo que el especialista en Salud Pública, Julio Barrena, subrayó que urge continuar con el control vectorial y realizar la fumigación total de las viviendas.

El secretario del Colegio Médico de Piura y especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses, explicó que a pesar del leve descenso de casos de dengue en la región en las dos últimas semanas no se debería de bajar la “guardia”.

“Finalizando mayo tenemos 5477 casos, la semana 22 hasta donde han actualizado tenemos 4746 casos...No todo el sector privado reporta, no todas las personas con dengue entran al sistema, no todos acuden a los centros de salud, hay un subregistro. Además éstas cifras están muy por encima del canal endémico...ahora el problema definitivamente no está controlado”, precisó Barrena.

El especialista reiteró que hubo una tardía reacción por parte de las autoridades y las acciones no se han hecho de manera enérgica en el momento indicado.

“Las respuestas fueron muy tibias. No se ha realizado una fumigación total y no sabemos cuáles han sido los criterios para efectuarla, para hacer una fumigación masiva se tiene que ser manera concéntrica, es decir de afuera hacia adentro”, dijo Barrena.

El secretario del Colegio Médico añadió que la “fumigación solo mata al zancudo adulto y eso es producto de la puesta de huevos del mosquito hembra”.

Finalizó que urge eliminar los zancudos adultos, pero también deshacerse de los depósitos donde podrían reproducirse los criaderos de zancudos en las viviendas y otros lugares.

