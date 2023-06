La Dirección Regional de Salud (Diresa), trabaja un plan de intervención contra el dengue para los próximos cuatro meses, el cual requiere una inversión aproximada de 6 millones de soles, según informó la directora regional de Salud, Myrian Fiestas Mogollón.

La titular regional de Salud explicó que este plan ya ha sido informado al Ministerio de Salud (Minsa) pero se espera el financiamiento. “Es un plan de intervención para los siguiente cuatro meses que incluye control intensivo vectorial en toda la región, requiere un presupuesto de 6 millones de soles aproximadamente. De esto ya se emitieron los informes pertinentes al Gobierno Regional Piura, el cual está haciendo las coordinaciones, y evidentemente esperamos contar con el apoyo del Minsa”, subrayó Fiestas.

Agregó que, para el plan de contingencia de marzo a mayo, el Gobierno Regional Piura transfirió a la Diresa 11 millones 500 mil soles para continuar con la estrategia contra el dengue. Posteriormente, les transferido un adicional de 1 millón 500 mil soles para la campaña de fumigación masiva que se viene aplicando en Chulucanas, Sullana y Piura, la cual tiene una proyección de intervenir en 150 mil viviendas de las zonas que presentan mayor número de casos de dengue.

Para la primera vuelta de fumigación se reportó que el 85% de la población intervenida abrió las puertas de sus viviendas. La renuencia bajó al 11%; y solo el 3% de la cantidad de viviendas programadas tuvo dificultades para permitir el ingreso de la fumigación. En estos casos, para las segundas vueltas en cada ciudad hay una brigada de fumigadores que continúa con la intervención, sobre todo, en aquellas viviendas que no han permitido el ingreso en la primera vuelta.

Fiestas recomendó a la población a no confiarse ya que el periodo crítico de la enfermedad es el quinto a sétimo día, cuando baja la fiebre, “hay que estar muy pendientes y continuar los cuidados durante esta etapa para que la transición a la recuperación sea buena y no se agrave porque los fallecimientos que han pasado son porque acuden de manera tardía a los establecimientos de salud. No hay que confiarnos y estar alerta a los signos de alarma”, remarcó la directora de Salud.