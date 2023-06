Devastador. Así sería la situación de la salud en la región Piura, si es que las autoridades no toman las acciones de prevención ante la ocurrencia del fenómeno El Niño Global como lo han anunciado las autoridades; precisaron el ex presidente de la Federación Médica de Piura y ex asesor del Ministerio de Salud, Arnaldo Vite, el secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses y el ex jefe de epidemiología de la Diresa, Edward Pozo Súclupe. Las muertes y enfermedades se podrían duplicar y hasta triplicar, pues la región carece de infraestructura, personal médico y asistencial y medicina.

Para el secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses, el panorama para la región ante la ocurrencia de lluvias por un fenómeno El Niño Global sería “desastroso”.

“De acuerdo a Diresa tenemos más de 44 mil casos y 86 muertos de dengue, imagínate un Niño Global, sería realmente desastroso para la región porque serían 6 meses de lluvias continúas. Si ahorita después de lluvias hemos tenido un brote importante de casos, cuando estemos en pleno Niño también podremos tener un rebrote de esta epidemia y si no tomamos las precauciones de abastecimiento de agua en casas, tener un control vectorial previo, tener una adecuada vigilancia, abastecimiento de medicamentos, insumos, pruebas de laboratorio, educar a la población, si no se hace nada, lo que se viene puede ser desastroso”, subrayó Barrena.

MIRA ESTO | | Ministerio de Vivienda rescinde contrato a empresa a cargo de millonaria obra de la PTAR

El también especialista afirmó que si no se realizan acciones preventivas, lo que se vendría sería “incalculable”.

“A parte del dengue, podrían presentarse malaria, leptospirosis , EDAS, IRAS, podrían presentarse todas las enfermedades prevenibles porque los índices de vacunación son bajos, COVID-19 podría rebrotar, cualquier cosa puede ocurrir en la región”, dijo.

Barrena recalcó que se debe mejorar el primer nivel de atención y coberturar las enfermedades, capacitar al personal y prevenir.

El ex jefe de Epidemiología de la Diresa, Edward Pozo, indicó que con un Niño Global las cifras de podrían repetirse y no solo de dengue, sino también puede aparecer diversas enfermedades no solo en la costa, sino también en la sierra como peste o bartelonosis. “El panorama no pinta nada bien en la situación en qué estamos, pero si hay una respuesta rápida en los próximos días, se puede mejorar”.

Coincidió en que se tienen que preparar los centros de salud con medicamentos, entrenar al personal y mejorar la infraestructura. “Estamos en un momento de tregua y evaluar en qué fallamos”.

A su turno, el ex presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, criticó que hasta el momento no se toman decisiones en atender la rehabilitación de la infraestructura de establecimientos de salud dañados por las últimas lluvias.

“Debemos correr, no se debe dejar trabajo para mañana, por eso la invocación al Gobierno Regional y atender los centros de primer nivel”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Piura: Se requieren 6 millones de soles para acciones contra el dengue

Nueva propuesta de retiro de AFP es populista e inviable

Asesinan a balazos a joven ingeniero en la provincia de Sullana

Desde este lunes 19 se retoman las clases presenciales en Piura