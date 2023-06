Tras la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por los diversos cuestionamientos por su incapacidad en no poder afrontar el dengue, el exdecano de la Federación Médica de Piura y exasesor del Ministerio de Salud, Arnaldo Vite, indicó que el nuevo o nueva titular de esta cartera, debe actuar rápido en cuanto al dengue en la región Piura.

Vite explicó que fue saludable que Gutiérrez deje el cargo. “La exministra ha actuado por los más saludable y sobretodo atendiendo una demanda y consenso, político, social e incluso público. (...) Era por ineficiencia a la poca capacidad para poder liderar este sector muy importante para la población y esperemos que el reemplazo pueda ofrecer una mejor garantía y mejor visión, sobretodo porque estamos saliendo del COVID-19 y entramos al dengue y todavía no aprendemos, ya que el discurso (de un nuevo ministro) es lo mismo”, dijo.

Indicó que el nuevo titular de la cartera de Salud, debe preocuparse por temas prioritarios para la región Piura como el dengue. “Primero tiene que venir y establecer un plan porque esto ya es una pandemia de dengue y exclusivo de la región Piura. Tiene que venir porque acá es el foco clínico (del dengue) para que establezca un plan que sirva para más regiones. Asimismo, espera que el nuevo ministro tome las precauciones en cuanto al fenómeno de El Niño Global. “Deberá tomar acciones para prevenir el nuevo fenómeno que está anunciado y no (vengan a Piura) para decir cosas como un disco rayado”, señaló.

Vite pidió a la la directora Regional de Salud de Piura, Myrian Fiestas, escuche el malestar de la población. A la vez, cuestionó la estrategia la fumigación. “La megafumigación no está respondiendo a las expectativas de la gente. No se puede seguir con ese mensaje que aperturarán las casas que están cerradas. Más aún, cuando las propias autoridades regionales programan un asentamiento para fumigar y al que está al costado, no lo hacen (fumigan). Esperemos hagan un manejo más técnico contra el dengue”, enfatizó Vite.

En tanto, el infectólogo Luis Espinoza, coordinador de las Unidades de Vigilancia Clínica (Uviclin) del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde llegan pacientes de Sullana, Talara, Paita y otras localidades, indicó que habían tenido que colocar dos pacientes en una cama, pero ahora han podido instalar más camas.

Asimismo, detalló que los casos en niños se mantienen. “Por el momento, se mantiene la tenencia del 30% que son niños. Actualmente no tenemos pacientes graves. Hasta ahora hemos trasladado 3 pacientes (niños) a Lima y uno a Piura”, dijo Espinoza.

Según la Sala Situacional Diaria del Dengue del Ministerio de Salud, al último 15 de junio, la región Piura registra 85 fallecidos por esta enfermedad. En tanto, los casos entre probables y confirmados llegan a 43,890 en esta región norte del país. Mientras que le sigue Lambayeque con 66, Ica con 39, La Libertad 12, Ucayali 10 y San Martín con 8 fallecidos por este mal.

