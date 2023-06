Ante el anuncio de la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de la República, quien dijo que presentará una propuesta legislativa para autorizar el retiro de las AFP, menos de las 4 UIT, solo para los damnificados por las fuertes lluvias, especialistas de Piura rechazaron esta medida a fin de que esto no solucionaría el problema a nivel nacional, sino sería una propuesta populista.

La especialista en Gestión Pública, Juana Huaco García, señaló que esta medida de devolver los fondos de las AFP a las familias solo creará un problema social a futuro de las miles de familias en esta región y a nivel nacional.

“Pasó lo del COVID-19 y otros temas, pero no tenemos la cultura del ahorro o atender las necesidades propias con ese fondo sino para el gasto diario. Arreglo de la vivienda, previniendo para las lluvias es algo bueno, pero no todos no van a hacer eso, atenta contra permitir de que no se vea ese futuro es atentar contra el derecho de una persona de cómo va a afrontar esa pensión cuando ya no tenga trabajo. Está creándose un problema social a futuro”, advirtió Huaco García.

Agregó que esta medida es muy populista, ya que se presentó cuando se dio bonos a las miles de familias durante el COVID-19 y muchos lo invirtieron en otras cosas menos en reducir las necesidades de la población.

La también docente de la Universidad de Piura (UDEP), dijo que esta propuesta es lo más fácil para estas personas, sin embargo, tantos bonos y desembolsos de la AFP no han ayudado a las familias y es mejor dar facilidades crediticias, convenios con los bancos, menos interés, lo cual facilitaría a las personas acceder algún préstamo y reconstruir sus viviendas de acuerdo a sus necesidades.

“Hay que ver otra manera de dar las facilidades a las familias para que vean una medida de prevención en el tema familiar, sus viviendas, por el tema de las precipitaciones pluviales que se viene. Hay que ver cómo nos preparamos. Que dé nuevamente a través de la AFP yo creo que es una medida totalmente populista, muy fácil y se está atentado el derecho de todo trabajador de tener una pensión cuando se jubile”.

Recalcó que el gobierno central debería trabajar y crear fuentes de empleos, ya que el dinero de los fondos solo les servirá por unas semanas, pero un trabajo mucho más.

Por su parte, el constitucionalista Carlos Hakansson, precisó que la iniciativa legislativa está dirigida a los ciudadanos con trabajo formal que pertenecen a una AFP. Una medida para un país con 30% de empleo formal y que afectará la naturaleza previsional que tienen los fondos de pensiones.

“Una bomba de tiempo que estallará y que sólo podrá resolverse con nuevos impuestos a las personas que tributan (30%). Si el Estado desea apoyar a los trabajadores formales sería mejor que reduzca o devuelva un porcentaje significativo del impuesto a la renta que debemos pagar este año. Un dinero que podría destinarse a la reparación y preparación de sus hogares antes las lluvias”, finalizó.

