Como mansas palomas y en plena celebración fueron capturados diez presuntos integrantes de una banda delincuencial denominada “Los Rápidos del Norte”. A ellos se les encontró un arma de fuego y municiones y, además, la mayoría presenta antecedentes policiales por diversos delitos.

La intervención se realizó la madrugada de ayer miércoles 22 de enero por el personal de la División Regional de Inteligencia en coordinación con la División de Investigación Criminal de Piura, luego que tuvo conocimiento de la realización del cumpleaños del conocido “Ojón”, en donde estaban realizando la transmisión “en vivo” en redes sociales y realizando disparos al aire. Estarían implicados en el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego.

La detención se realizó aproximadamente a las 05:30 de la mañana, en la Asociación Luis Antonio, en Piura, a la altura de la Granja de Colores, tras un trabajo previo de inteligencia policial.

Durante el operativo fueron detenidas diez personas, entre ellas mayores y menores de edad, identificados como: Grandon Lee Sánchez Farfán (a) “Lee Grand” (18), J.A.A.M. (a) “Antón” (17), Luis Miguel Valle Santos (a) “Ojón” (21), Jesús Manuel Jiménez Iñiquez (a) “Billalobos” (21), Leonardo Raúl Cerquén Aquino (a) “Cerquén” (18), Leandro Gabriel Carrasco Ramírez (a) “Leo” (28), A.J.R.S. (a) “Cejón” (14), Piero Renato Navarro Agurto (a) “Renato” (21), Nahomi Golles Zapata (24) y Yojany Golles Zapata (36).

Se les incautó una pistola de color negro, diez municiones calibre 9 mm, dos motocicletas (una robada el 1 de diciembre del 2025), así como ocho teléfonos celulares (algunos reportados como sustraídos), los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

Los intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la DIVINCRI Piura, donde vienen realizándose las diligencias de ley.

El jefe de la Región Policial, general PNP, Daniel Jorge Jares Reyme, y el coronel PNP, Julio César Garcés Solano, jefe de la Divincri PNP Piura, informaron que algunos de ellos tienen antecedentes por tocamientos indebidos, receptación agravada, hurto y robo agravado.

Jares no descartó que los intervenidos estarían implicados en los presuntos delitos de extorsión y robo agravado, lo cual lo determinarán tras las investigaciones.