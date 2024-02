La Contraloría de la República detectó diversas fisuras en las cunetas de concreto en la obra de un camino vecinal en Sullana, región Piura, la cual es ejecutada por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, por un monto de más de 25 millones de soles. Además, hallaron que utilizan agua estancada y verduzca de una laguna para realizar estos trabajos, donde tampoco encontraron personal clave, ni supervisión.

Se trata de la obra de “Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal, ruta Pi-539- Pescados-Jaguay Grande-Agua La Leche”, en el distrito de Marcavelica, donde, cuyas situaciones adversas, fueron informadas en el Control Concurrente ejecutado al hito 3 del 23 al 29 de enero de 2024.

La entidad del Estado y el consorcio Jaguay suscribieron el 6 de enero de 2023, el contrato por S/25′245,028 y el 22 de febrero firmaron el acta de inicio de la obra. Sin embargo, el 7 de marzo la suspendieron por las precipitaciones pluviales. Aunque el 21 de junio la reiniciaron. Luego, la Gerencia Sub Regional decidió prorrogar la fecha del término de la obra hasta el 19 de marzo del 2024.

Ante esto, los especialistas de la Contraloría de la República realizaron la verificación del avance de los trabajos en el distrito de Marcavelica.

Ahí, comprobaron situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso de la obra.

Detectaron el incumplimiento de las especificaciones técnicas. Además, encontraron la presencia de fisuras en las cunetas de concreto que ponen en riesgo la calidad y la vida útil de dicha obra.

Esto fue, luego de la visita de inspección a la obra realizada por la Comisión de Control Concurrente efectuada el 23 de enero de 2024, tras realizar un recorrido por los diferentes frentes de trabajo donde los especialistas encontraron fisuras en cunetas lo cual quedó registrado en un acta de visita de verificación del órgano de control.

Asimismo, durante la inspección de ese mismo día, constataron la existencia de una laguna en la coordenada UTM: N9483093, E519440 aledaña a la zona de los trabajos, cuya agua viene siendo utilizada para elaborar el concreto de las obras de drenaje, lo cual incumple la especificación técnica de la partida “cuneta triangular”.

En el informe señala que dicha laguna fue registrada en el acta de visita de verificación y señala que “el agua que se viene utilizando para la fabricación del concreto in situ, proviene de una laguna de agua estancada de color verduzco”, y, en donde, además, muestran imágenes de lo señalado.

Además, la Contraloría de la República indica que, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna de Sullana no viene cautelando el cumplimiento del cronograma del avance de la obra valorizada vigente, situación que podría generar que dichos trabajos no se concluyan en el plazo previsto.