Golpe a la extorsión. Tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Pulpos”, entre ellos dos menores de edad, fueron capturados por la policía acusados de lanzar un explosivo a una vivienda en Chulucanas.

La captura de dos adolescentes de 16 años y de Juanita del Pilar Silva Alama (18 años), ocurrió la noche del miércoles luego de un seguimiento del personal de la sección de Secuestros y Extorsiones, en coordinación con agentes de Inteligencia de la región Piura.

La policía informó que los menores se encuentran inmersos en el presunto delito contra el patrimonio en la figura jurídica de extorsión agravada, quienes serían los autores de los hechos suscitados el miércoles a la 01:30 de la tarde.

Ellos habrían lanzado al inmueble ubicado en el jirón Junín, en la ciudad de Chulucanas, un artefacto explosivo, el cual detonó, causando daños materiales en el lugar donde reside E.C.T. (33 años).

Precisamente las imágenes de las cámaras de seguridad que se encuentran en los alrededores de la vivienda afectada contribuyeron para la ubicación y captura de los adolescentes como las personas que lanzaron el explosivo.

Tras su captura, los adolescentes de 16 años, señalaron a una mujer como la persona que brindó la información de los agraviados, siendo detenida en los exteriores de la vivienda ubicada en el jirón Pisagua, en Chulucanas. Ella fue identificada como Juanita del Pilar Silva Alama (18 años).

Tantos los dos menores, como la mujer fueron intervenidos y trasladados a la sede de la Divincri de Piura, donde se realizan las indagaciones correspondientes, en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.