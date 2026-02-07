Personal policial y de la Fiscalía intervinieron a un suboficial de la PNP debido a que habría recibido una transferencia económica vía Yape que, en complicidad con otros colegas, le exigieron a un estudiante universitario a cambio de no conducirlo a la comisaría en Piura.

La intervención fue desarrollada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, junto al personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP de esta ciudad.

En las diligencias efectuadas que fue dirigida por la fiscal Fyorella Montero Talledo, con la participación de los fiscales adjuntos, lograron incautar un celular, una laptop y tarjetas bancarias. Asimismo, ejecutaron la detención preliminar judicial del ST2 PNP J.D.C.R. en la ciudad de Chiclayo.

Asimismo, intervinieron los domicilios de los cuatro investigados con la finalidad de asegurar elementos probatorios y garantizar el normal desarrollo de la investigación fiscal.

Los hechos bajo investigación habrían ocurrido el pasado 5 de enero, cuando el agraviado fue intervenido por el ST2 PNP J.D.C.R. (49), el S3 PNP C.E.L.A. (32) y el alférez PNP H.A.T.Y.

La entrega del beneficio económico se habría realizado mediante una transferencia bancaria no autorizada a través del aplicativo Yape, hacia el número del celular del cuarto investigado, A.A.V.F. Asimismo, según las investigaciones, este acto habría ocurrido en el interior de un patrullero policial.

Los cuatro miembros de la Policía Nacional son investigados como presuntos autores y cómplices del delito de concusión en agravio de un joven universitario.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura y la Policía de la Dircocor realizarán otras diligencias al respecto.