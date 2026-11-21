El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Juan Carlos A.S. y Jefferson Aldair S.P., mientras son investigados debido a que les hallaron más de 50 municiones, una pistola y dos cartuchos de dinamita en la urbanización Santa Rosa, en la provincia de Sullana.

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El magistrado consideró que tras haberse culminado las diligencias preliminares, existen graves y fundados elementos de convicción, por lo que dispuso el traslado al establecimiento penitenciario de Piura de los dos hombres que son investigados por los presuntos delitos de peligro común en la modalidad de uso, fabricación, comercialización, uso o posesión de arma de fuego y municiones; así como de material explosivo y residuos peligrosos. Mientras que el tercer imputado llevará el proceso con mandato de comparecencia con restricciones.

Como se recuerda la unidad de Flagrancia de Sullana convalidó la detención por siete días, solicitada por la Fiscalía, a los intervenidos el pasado sábado 7 de noviembre a inmediaciones de la calle Santa Úrsula y avenida Champagnat en esta ciudad, encontrando en la calle y en el interior de las viviendas que recorrieron en su fallida huida, las municiones, arma de fuego y explosivos.