El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Sullana dictó 7 meses de prisión preventiva contra el venezolano Jociney Enrique Guerrero Mariñas, mientras es investigado por el ataque a balazos contra una pareja de compatriotas en esta provincia.

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El extranjero será investigado por la presunta comisión del delito contra el cuerpo la vida y la salud en la modalidad de homicidio calificado por alevosía. Además, por peligro común en grado de tentativa.

El pasado 8 de setiembre, el venezolano fue intervenido por la policía, debido a que es vinculado de atacar a una pareja de venezolanos que resultó herida en la transversal San Hilarión, cerca de la avenida Champagnat.

Tras su detención le hallaron una pistola Glock 19 con 5 municiones que habría sido utilizada por el presunto criminal. Además, una cacerina modificada para 31 cartuchos y una cámara digital GoPro que llevaba en el pecho y con la que, al parecer, grababa a sus víctimas.