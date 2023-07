El mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, donde anunció el nuevo Hospital de Alta Complejidad para Piura, otorgar facultades a los gobiernos regionales y locales para realizar gastos de inversión en los servicios policiales, expulsar a extranjeros sentenciados, entre otros temas, ha traído diversas reacciones en las autoridades y especialistas. Ellos indicaron que no fue tan clara en sus anuncios y debió también incluir otros temas para nuestra región.

El especialista en Derecho Administrativo y docente de la Universidad de la Piura, Guillermo Chang, indicó que el discuro fue muy largo y repititivo en algunas partes. Y que lo más importante es que pidió perdón en nombre del Estado, de todos los fallecidos y heridos, tanto manifestantes, como miembros de instituciones del Estado.

Asimismo, Chang indicó que la mandataria mencionó 14 veces a Piura en su discurso e hizo algunos anuncios. “Es importante comentar el impacto en Piura. Nuestro departamento ha sido mencionado 14 veces en el discurso. Por un lado, como lugar afectado por las lluvias, por otro, como destinatario de obras públicas como el enlace Celendín-Piura, el hospital de Chulucanas y el futuro Hospital de Alta Complejidad para Piura, el aeropuerto, escuelas, acceso a internet, gas natural”, dijo. Además, que, tras el mensaje, la ciudadanía debe estar vigilante con las autoridades. “No está mal esta referencia, teniendo en cuenta que el grueso de competencias en Piura se encuentra en el Gobierno Regional y municipios. Ahora, debemos analizar qué hacen las autoridades sobre el Fenómeno El Niño” que se refirió sobre la reforma política que incluye la posibilidad de la bicameralidad. “La finalidad es evitar la existencia de partidos políticos pequeños”, indicó el especialista Guillermo Chang.

PROYECTO ALTO PIURA

En tanto, el gobernador de Piura, Luis Neyra León, dijo que lo resaltante en el discurso que ha mencionado la mandataria Dina Boluarte, es el nuevo Hospital de Alta Complejidad. “El logro más importante que se ha mencionado dentro del discurso presidencial es el tema es el Hospital de Alta Complejidad para Piura, que a pesar de ser la segunda región más poblada del Perú, no contaba con un hospital de esa categoría de nivel 3. Ha sido un largo camino y es el primer paso, porque el hospital de alta complejidad en otra ocasión, estuvo también con un Decreto Supremo que se declaraba de interés...”, dijo.

Sobre el anuncio de la presidenta de efectuar cambios al Código Penal para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos, Luis Neyra dijo: “Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tiene que haber algunos cambios en la Legislación por la seguridad del país, porque cuando la Policía atrapa a un extranjero ilegal, lo único que puede hacer es llevarlo a Migraciones o notificarlo para que vaya a hacer su trámite y muchas veces no lo hacen. Hacen otro operativo, lo encuentran y otra vez hacen lo mismo. Es un buen anuncio, pero tiene que haber modificatoria legislativa. Tienen que dar la orden a la Policía y coordinar directamente con Migraciones para que todo extranjero que entre de manera totalmente ilegal al Perú, sea expulsado inmediatamente”, detalló.

Además, el gobernador de Piura indicó que la mandataria Boluarte se olvidó de otros temas para Piura. “Nosotros esperábamos escuchar también de los grandes proyectos hidroenergéticos como los señalados para La Libertad y Arequipa. También el compromiso y se lo vamos a seguir señalando, del Proyecto especial Hidroenergético del Alto Piura que ya cuenta con expediente de continuidad y tiene expediente que revisado y aprobado y que finalmente tienen que sacar una licitación internacional. Y esta vez, con un mecanismo que nos garantice para que ya no se paralice por temas de arbitraje. Ya lo hemos pedido al Gobierno Cenral que nos den el financiamiento para hacerlo y de la mejor manera”, dijo Neyra León.

Mientras que el alcalde de la provincia de Talara, Juan Zárate Vite, dijo que con el anuncio en el mensaje a la Nación, que le otorgarán facultades a las municipalidades para invertir en servicios policiales, Dina Boluarte quiere deslindarse de la responsabilidad de este problema, el cual le corresponde al Gobierno Central.

“Yo creo que es buena la intención de que las municipalidades puedan invertir, pero me parece que esta tratando de alguna manera, de deslindarse del problema, porque luego van a decir que las municipalidades no invierten, cuando es el Gobierno Central quien debe encargarse de realizar estas inversiones. Nosotros podemos apoyar con el poco presupuesto que podamos tener, pero estas facultades no solamente tienen que venir en papel, sino que tienen que destinar recursos adicionales para hacer las inversiones”, dijo Zárate.

Añadió que, más aún ahora, “que ha habido recortes que nos está afectando en estos momentos y Talara no es la excepción. Lejos de brindar mayores recursos económicos, nos están recortando y eso, más aún, ahora que darán facultades a los gobiernos locales, va a cargar aún más el tema de las inversiones”.

El alcalde resaltó el anuncio de la construcción del Hospital de Alta Complejidad para Piura, pero pidió al Gobierno Central que también descentralice con la construcción de hospitales en las provincias de la región como Talara, Sullana, Paita y Ayabaca, que también lo necesitan. “Todas las provincias (de la región), estamos esperando en cuanto a mejoras de salud. Talara también espera un hospital que nos están ofreciendo gobierno tras gobierno. Y no es la excepción también Sullana, Paita y otras ciudades, y no solamente Piura. Si bien es cierto, nos va a ayudar muchísimo, pero tenemos que comenzar a descentralizar. Las provincias merecemos también una infraestructura en Salud y deben mirar con igualdad a todos nosotros”, enfatizó el alcalde de Talara.

