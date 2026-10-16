En medio de un contexto de presión sobre el sistema sanitario regional, marcado por los casos de dengue y otros cuestionamientos, el médico Joe Olivares López renunció como titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura y en su reemplazo, el Gobierno Regional designó a Félix Roberto Ruiz Contreras.

MEDIDA. El exfuncionario no habría podido hacer frente al alto índice de casos de dengue, enfermedad que ha cobrado varias vidas en la región, entre ellas las de algunos menores de edad. Asimismo, se cuestionaron las deficiencias en la prevención, la vigilancia epidemiológica y la atención oportuna para reducir el impacto del virus.

A esto se suman los casos de la temible leptospirosis, una enfermedad que representa un grave riesgo, especialmente ante el contacto con aguas contaminadas y las posibles inundaciones ante las lluvias que se han anunciado en la región Piura.

Asimismo, el esquema de vacunación contra el dengue presenta una baja cobertura, por lo que resulta indispensable que los resultados regionales sean evaluados, contrastando las personas efectivamente vacunadas con la población objetivo.

Ante esto, los especialistas consideran que la llegada del nuevo titular de la Diresa Piura, Félix Ruiz, tendrá el reto de fortalecer la respuesta sanitaria, mejorar la coordinación con los establecimientos de salud, asegurar la continuidad de las acciones preventivas, entre otros problemas que resolver.

El médico Ruiz Contreras asumió la conducción luego que fue designado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 456-2026-GR emitida por el Gobierno Regional de Piura.

Según cifras de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, en lo que va del año 2026 se han contabilizado más de 11,230 casos acumulados de dengue. Mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en siete.

Esta cifra marca un repunte en comparación con el año 2025, que solo se registraron 1,162 contagios. Si bien el panorama actual se sitúa por debajo del pico histórico registrado en 2023, donde la región alcanzó la cifra de 79,643 casos y 148 defunciones y en el 2024 con 32,363 contagios, la tendencia ascendente en 2026 vuelve a encender los indicadores de alerta en el sector salud.

Las estadísticas sitúan a Piura en 51.2 casos por cada 10,000 habitantes, evidenciando que el vector aedes aegypti continúa activo en el territorio regional.