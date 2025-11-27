El catedrático de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Lucio Arana, afirmó que confían plenamente en que la acción de amparo saldrá a favor del único ganador de las últimas elecciones en esta casa superior de estudios, José Ordinola Boyer.

“Nosotros confiamos en que el juzgado (civil de Castilla), de acuerdo a todos los documentos fácticos y jurídicos que se han presentado y no habiéndose vulnerado el reglamento interno de las elecciones, no hay forma de como declarar improcedente o impugnado la acción de amparo, tiene que ser fundado, necesariamente se tiene que resarcir el daño causado y por ende que el comité electoral dé a conocer los resultados y consecuentemente entregar la credencial correspondiente declarando ganador a José Ordinola”, recalcó Arana.

El letrado subrayó que lo único que busca el oficialismo es retrasar o impedir que asuma el cargo de rector el ganador de las elecciones en la UNP.

“Lo que está haciendo tanto el Comité Electoral como otras personas allegadas al oficialismo es definitivamente una obstrucción a la justicia con argumentos que no tienen mayor fundamento legal, que está tratando de frenar el resultado final, solo quieren obstruir, dilatar y retrasar el proceso (acción de amparo)”, precisó Arana.

El también catedrático precisó que de acuerdo con los documentos probatorios y la forma como se desarrolló el proceso electoral y que de acuerdo a los veedores como el Ministerio Público, ONPE y Defensoría del Pueblo, no existe argumento que conduzca a que el proceso fue irregular.

Recordemos que el Comité Electoral emitió recientemente la Resolución Nº 21 que declara la nulidad de oficio de la Resolución 20 que anuló el proceso electoral, con la presunta intención de bloquear la acción de amparo presentada ante el Juzgado Civil de Castilla presidida por la jueza, Tania Castillo..

Por su parte, el abogado de Ordinola, Óscar Durand, dijo que “la nulidad tiene un trasfondo. Advertimos que el mismo Comité Electoral ha presentado un escrito solicitando la sustracción de la materia. Quiere decir que es un escrito ante el mismo Juzgado de Castilla. ¿Qué pretenden? Es decirle: doctora, nos están solicitando la anulación de la Resolución 20 y nosotros de oficio ya lo declaramos, por lo tanto, no tiene razón de emitir usted un pronunciamiento en este proceso. En consecuencia, declare improcedente la demanda de amparo, porque ya no tiene sobre qué pronunciarse, porque supuestamente la resolución que vulneró derechos, ya se dejó sin efecto y ya se anuló”.