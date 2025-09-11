La jueza encargada del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Sechura, Cinthya Antón Guerrero, ordenó el internamiento preventivo por nueve meses para los dos presuntos implicados en el asalto y robo de una motocicleta a un ciudadano extranjero.

Los dos detenidos fueron identificados como Ronald O.M.y Marco P.V, ambos de 26 años, y serán internados provisionalmente en el establecimiento penitenciario de varones de Piura (ex Río Seco) mientras se defina su situación legal en el proceso que afrontan por el presunto delito de robo agravado.

Según lo sustentado en audiencia, ambos investigados habrían asaltado y robado a un ciudadano de nacionalidad extranjera en el sector de Tajamar, a quien amenazaron con un arma de fuego para arrebatarle su motocicleta, un canguro que contenía dinero en efectivo, dos equipos celulares y documentos personales.

Cometido el hecho, los delincuentes empezaron la huida, por lo que la víctima denunció el hecho al personal de Serenazgo quienes iniciaron la búsqueda y al ubicarlos empezaron con la persecución. La captura se logró por medio del sistema de GPS del vehículo robado, que permitió a la víctima ubicar su paradero. El rastreo señalaba que la unidad se dirigía hacia el distrito de El Tallán. Con apoyo del personal de Serenazgo, lograron dar con los presuntos delincuentes, quienes intentaban esconder la motocicleta entre los arbustos de la zona.

El dueño de la motocicleta y sus acompañantes también estuvieron presentes en la ubicación y detención de estos sujetos, a quienes los agredieron para luego ser trasladados hasta la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Vecinos de la zona piden a Serenazgo y la policía patrullar estas zonas debido a que los actos delincuenciales son casi a diario.