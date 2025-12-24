Violencia y crímenes imparables en Piura. Un humilde agricultor fue asesinado brutalmente a machetazos por un grupo de delincuentes, en el distrito fronterizo de Suyo, provincia de Ayabaca, en la región Piura.

Este atroz asesinato que conmociona una vez más a la población ocurrió el último fin de semana, en una zona rural del caserío de Santiago, distrito de Suyo, en Ayabaca.

Según las primeras indagaciones policiales, el agricultor Faustino Jiménez Culquicóndor (43 años) fue encontrado sin vida con múltiples heridas de machete y golpes contundentes en la zona rural del caserío Santiago, en Suyo.

El crimen ocurrió la tarde del domingo en circunstancias en que el humilde agricultor se dirigía a su vivienda, ubicada por la zona.

Su cuerpo fue encontrado por unos pobladores tendido en el suelo sobre un inmenso charco de sangre. Él presentaba diversas lesiones en la cabeza, rostro y varias partes del cuerpo, lo que evidenciaría una agresión brutal perpetrada por uno o más delincuentes.

Según las primeras investigaciones, el ataque estaría vinculado a conflictos por linderos de tierras, versión que es reforzada por testimonios de algunos pobladores de la zona.

La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las indagaciones del caso para identificar y capturar a los asesinos de este humilde agricultor.

En tanto, sus familiares y vecinos exigen justicia y una investigación exhaustiva y rápida para dar con los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad.

Recordemos que hasta la fecha, en la región Piura, ya se registran más de 150 homicidios, según los últimas estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) del Ministerio de Salud.